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Валентин Землянский, специалист в области энергетического сектора из Украины, рассказал, какие последствия ждут Киев в случае запуска «Северного потока – 2».

Согласно его словам, РФ, скорее всего, сохранит те объемы газа, которые перекачиваются в Европу через украинский трубопровод. Однако она может также сократить транзит, но при этом ей все равно нужно будет полностью выплатить всю сумму за него по контракту, который рассчитан до 2024 года.

Эксперт считает, что наихудшим для Украины вариантом станет уменьшение транзита до двадцати миллиардов кубометров. Однако в этом случае речь будет идти о проблеме, которую предстоит решать не мировым политикам, а украинскому оператору. Ему придется в срочном порядке проводить реформирование своего газотранспортного комплекса.

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