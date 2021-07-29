Украина все-таки нашла применение для приобретенных у Турции беспилотных аппаратов «Байрактар-ТБ2». Теперь эти дроны осуществляют наблюдение за работами на газодобывающих платформах на Крымском полуострове.

Данные мониторингового сервиса Flightradar24 показывают, что беспилотник поднялся в небо под Николаевом, миновал Одессу и приблизился к румынской границе. Затем он отправился в сторону Крыма и довольно длительное время кружил над Одесским газовым месторождением. Все это время БПЛА находился на высоте 5000 метров.

В настоящий момент Крым получает голубое топливо именно с этого месторождения. Но из-за снижения добычи там сейчас бурятся новые скважины. Вполне вероятно, что Украину заинтересовал именно этот процесс. Ведь она до сих пор пытается обвинять РФ в незаконной добыче газа на шельфе, который считает своим.

После нескольких часов разведки дрон снова вернулся на аэродром постоянного базирования.