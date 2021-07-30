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Киев разработал и успешно испытал снаряды «Тайфун-1», предназначенные для модернизированных реактивных систем залпового огня БМ-21У «Верба». По заявлению пресс-службы Минобороны, результаты тестовых пусков будут учитываться при создании боеприпасов «Тайфун-2» для еще одной обновленной РСЗО «Буревий».

Министр обороны Андрей Таран также анонсировал скорое появление на вооружении ВС страны ракет «Вильха-М» калибра 300 миллиметров. Они будут использованы для советских комплексов «Смерч», которые в ходе модернизации приведены в соответствие с современными требованиями.

Конструкторское бюро «»Южный» также восстанавливает и обновляет боеприпасы для оперативно-тактических комплексов «Точка-У». Их не только ремонтируют, но еще и оснащают оборудованием для телеметрического контроля и системой самоуничтожения в аварийной ситуации.

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