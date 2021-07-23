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12 российских моряков не пустили на территорию Украины из-за выданных в Крыму паспортов, заявляет Госпогранслужба страны в социальной сети Facebook. Военнослужащие, охраняющие границу, признали эти документы недействительными.

Моряки прибыли на судне под либерийским флагом в украинский порт Южный, что в Одесской области. Именно там была проведена проверка паспортов, которые, согласно закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины», оказались недействительными на территории страны. Помимо того, что моряков не пустили через пограничный пункт, им еще на три года запретили въезд на Украину.

Напомним, что Киев неоднократно устраивает такие показательные выступления, не пуская то актеров, то исполнителей из России. Так, в марте генпрокуратура Украины даже возбудила уголовное дело против 23 артистов, которые принимали участие в церемонии открытия Крымского моста. Основанием стал въезд на полуостров не через Украину.

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