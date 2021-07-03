УФАС пересмотрит результаты торгов на питание в Центральном районе Петербурга

Петербургские поставщики сообщили о нарушениях в тендере на организацию питания в ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А Раухфуса». Если их жалобы признают обоснованными, то победитель торгов ООО «База Мария» лишится выгодного госконтракта.

В начале июня в Единой информационной системе в сфере госзакупок появились два лота общей суммой почти в 20 млн рублей. Спустя некоторое время первый из них признали несостоявшимся, так как из всех поступивших заявок только одна соответствовала всем требованиям.

Помимо этого, ООО «Фроузен Фиш» обратила внимание на то, что описание объекта закупки в данном тендере противоречит правилам использования КТРУ.

Победителем второго тендера стала «База Мария», однако с этим не согласился другой участник – ООО «Комбинат «Волховхлеб», предложение которого отклонили еще на этапе рассмотрения заявок.

В итоге поставщик подал жалобу в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы, заявив о нарушении в конкурсной документации. Как отметили в компании, «хлебу» и «батону» присвоили неверную классификацию. В рамках постановления 341 и приказа 126н эти продукты необходимо было определить в отдельную госзакупку. Если бы это правило было изначально соблюдено, «Волховхлеб» смог бы участвовать в электронных торгах.

В связи с этим комбинат потребовал приостановить проведение торгов до рассмотрения жалобы, а также попросил провести соответствующую проверку. Если претензии поставщика признают обоснованными, то «База Мария» лишится госконтракта.

Тут стоит отметить, что комбинат вскоре могут внести в реестр недобросовестных поставщиков из-за ошибки, допущенной им в банковской гарантии. «База Мария» должна была предоставить документацию после победы в одном из тендеров на организацию питания в детский сад. Однако поставщик так и не подписал контракт, после чего лот перешел к другому участнику аукциона.