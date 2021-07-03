Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербургские поставщики сообщили о нарушениях в тендере на организацию питания в ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А Раухфуса». Если их жалобы признают обоснованными, то победитель торгов ООО «База Мария» лишится выгодного госконтракта.

В начале июня в Единой информационной системе в сфере госзакупок появились два лота общей суммой почти в 20 млн рублей. Спустя некоторое время первый из них признали несостоявшимся, так как из всех поступивших заявок только одна соответствовала всем требованиям.

УФАС пересмотрит результаты торгов на питание в Центральном районе Петербурга

Помимо этого, ООО «Фроузен Фиш» обратила внимание на то, что описание объекта закупки в данном тендере противоречит правилам использования КТРУ.

УФАС пересмотрит результаты торгов на питание в Центральном районе Петербурга

Победителем второго тендера стала «База Мария», однако с этим не согласился другой участник – ООО «Комбинат «Волховхлеб», предложение которого отклонили еще на этапе рассмотрения заявок.

УФАС пересмотрит результаты торгов на питание в Центральном районе Петербурга

В итоге поставщик подал жалобу в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы, заявив о нарушении в конкурсной документации. Как отметили в компании, «хлебу» и «батону» присвоили неверную классификацию. В рамках постановления 341 и приказа 126н эти продукты необходимо было определить в отдельную госзакупку. Если бы это правило было изначально соблюдено, «Волховхлеб» смог бы участвовать в электронных торгах.

В связи с этим комбинат потребовал приостановить проведение торгов до рассмотрения жалобы, а также попросил провести соответствующую проверку. Если претензии поставщика признают обоснованными, то «База Мария» лишится госконтракта.

Тут стоит отметить, что комбинат вскоре могут внести в реестр недобросовестных поставщиков из-за ошибки, допущенной им в банковской гарантии. «База Мария» должна была предоставить документацию после победы в одном из тендеров на организацию питания в детский сад. Однако поставщик так и не подписал контракт, после чего лот перешел к другому участнику аукциона.

Вам может понравиться

Швейцария собирается купить у США 36 истребителей F-35A

Портал Defense News рассказал о том, что Швейцария собирается приобрести американские истребители F-35A. Согласно имеющейся информации, Швейцария хочет приобрести 36 истребителей, чтобы произвести замену своих устаревших Hornet. На самолёты планируется
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

Военный эксперт США раскрыл неявные цели военно-морского противостояния России и Запада

Основные события в Черном море и Восточном Средиземноморье за последние две недели демонстрируют масштабное нарастание противостояния военно-морских сил России и стран Запада, возглавляемых США при активной поддержке Великобритании. Широко известный

Коротченко рассказал, что сделает Россия в случае атаки ВСУ на Донбасс

Игорь Коротченко, военный специалист и журналист, спрогнозировал действия РФ в том случае, если Украина начнет масштабное наступление на ЛДНР. Согласно его словам, Москва не станет молча смотреть за тем, как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |