Учёные предсказали, что в ближайшие десять лет может произойти масштабная катастрофа, которая способна полностью разрушить мировую экономику.

Как отмечается, пандемия коронавируса нанесла экономике такой ущерб, который последний раз был около ста лет назад. Однако в скором будущем возможен ещё более сильный удар для мировой экономики, последствия которого будут глобальными.

Так, может произойти сильнейшее извержение вулкана, которое приведёт к остановке деятельности во многих странах. Кроме того, к таким последствиям может привести сильная вспышка на Солнце. Такая вспышка сможет вывести из строя всю технику и электронику, и пока их будут восстанавливать, мировая экономика рухнет.

К столь негативным последствиям также приведут глобальные войны или аварии, связанные с ядерным оружием. Нельзя исключать и новых пандемий или падения крупного метеорита.

Ранее мы сообщали о том, что новая Стратегия национальной безопасности РФ должна подготовить экономику страны к войне. Отмечается, что стратегия не предусматривает развития сфер образования и здравоохранения.