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Специалисты из лаборатории материаловедения и инженерии Национального университета Сингапура создали материал, при использовании которого роботы смогут ощущать объекты.

Данный материал является полимером с очень высокой эластичностью. В его создании был использован фторполимер и состав, способствующий уменьшению поверхностного натяжения. Материалу дали название AiFoam. После разрезания материал способен вновь скрепиться в единый кусок.

Для воспроизведения осязания, подобного тому, что имеется у людей, были использованы микроскопические частицы металла, которыми был наполнен разработанный материал. Также были задействованы крошечные электроды.

Использовать такой материал, в частности, предлагается для создания протезов. Внедрение технологии планируется в следующие пять лет.

Недавно мы сообщали о российских учёных, которые создали протез ноги, имеющий нейросеть. Этот протез может самообучаться и адаптироваться к человеку.

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