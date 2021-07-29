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Команда палеонтологов из Соединенных Штатов смогла обнаружить в Иллинойсе окаменелые остатки краба, возраст которого превышает 310 000 000 лет. У него почти не разрушился мозг.

Отмечается, что речь идет о крабе вида Euproops danae. Найденные окаменелости относятся к сланцевому классу Берджесса, который представляет наибольшую значимость для научного мира, так как именно в нем, как правило, обнаруживают самых древних созданий. Найденное существо сохранилось в конкреции, которая состояла из сидерита.

Исследователи тщательно проанализировали эти окаменелые остатки. Оказалось, что структура мозга у данного вида не изменялась на протяжении продолжительного периода времени. Более того, центральная нервная система этого древнего краба практически ни чем не отличается от той, которая присутствует у его нынешних «собратьев».

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