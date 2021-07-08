Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева вывели два новых сорта грецких орехов. Они получили названия «Самарец» и «Волжанин».

Обычные грецкие орехи не переносят больших морозов, а потому в России они растут в основном в южной части. Как сообщается, новые сорта могут выдержать заморозки, морозы и засуху.

Согласно заявлению замдиректора Ботанического сада Александра Помогайбина, они подали заявки, чтобы получить патенты на эти сорта. Селекция проводилась при помощи простого опыления.

Кроме климатической устойчивости, орехи имеют скорлупу, которая раскалывается всего лишь от небольшого нажатия руками. Созревают плоды этих сортов в сентябре и начале октября. Вкус, как отметил Помогайбин, орехи имеют приятный, без горчинки.

Ранее мы сообщали о том, что в России планируют выращивать генно-модифицированный скот. Кроме того, указывается, что молоко от ГМО-коров не будет вызывать аллергии.