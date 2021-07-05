В России исполнился год первому теленку, который был клонирован.

Как отмечается, эксперимент проводили учёные из ВНИИ животноводства имени Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ, а также их коллеги. Кроме того, команда специалистов сумела совершить нокаут генов белка бета-лактоглобулина. Этот белок отвечает за проявление аллергических реакций на молоко у людей.

Благодаря этим экспериментам, в будущем можно будет получить ГМО-коров, чьё молоко будет обладать гипоаллергенными свойствами.

Клонирование осуществлялось при помощи технологии переноса ядра соматической клетки с использованием эмбрионных фибробластов. Таким образом был получен эмбрион, который перенесли в матку коровы.

В настоящее время учёные занимаются выращиванием целого стада коров, которые будут вынашивать ГМО-телят. Предполагается, что большое количество животных увеличит шансы на успех.

Недавно учёные выяснили, что динозавры начали вымирать ещё до того, как на Землю упал астероид. Предполагается, что их вымирание было вызвано изменениями климата.