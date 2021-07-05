Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России исполнился год первому теленку, который был клонирован.

Как отмечается, эксперимент проводили учёные из ВНИИ животноводства имени Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ, а также их коллеги. Кроме того, команда специалистов сумела совершить нокаут генов белка бета-лактоглобулина. Этот белок отвечает за проявление аллергических реакций на молоко у людей.

Благодаря этим экспериментам, в будущем можно будет получить ГМО-коров, чьё молоко будет обладать гипоаллергенными свойствами.

Клонирование осуществлялось при помощи технологии переноса ядра соматической клетки с использованием эмбрионных фибробластов. Таким образом был получен эмбрион, который перенесли в матку коровы.

В настоящее время учёные занимаются выращиванием целого стада коров, которые будут вынашивать ГМО-телят. Предполагается, что большое количество животных увеличит шансы на успех.

Недавно учёные выяснили, что динозавры начали вымирать ещё до того, как на Землю упал астероид. Предполагается, что их вымирание было вызвано изменениями климата.

Вам может понравиться

NEE: Причиной массового вымирания множества видов слонов стало изменение климата

Команда британских, испанских и финских исследователей определила, что мастодонты и мамонты вымерли из-за изменений климатических условий на планете. Согласно их словам, теория о том, что древние люди стали причиной гибели
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 5 июля – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 27 °C |