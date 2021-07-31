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Американские специалисты доказали, что чистую энергию можно преобразовать в материю.

Как сообщается, учёные, которые работают на детекторе STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории, сумели доказать два физических явления, предсказанные ещё около 80-ти лет назад.

Речь идёт, во-первых, об образовании вещества из света, а во-вторых – о возможности магнетизма изгибать поляризованные фотоны в вакууме. Отмечается, что о процессе превращения материи в энергию люди знают уже давно, а теперь было доказано, что и обратный процесс возможен.

Всего было изучено более шести тысяч пар электронов и позитронов, образованных в результате столкновения ионов золота на коллайдере RHIC. Так, ионы золота разгонялись почти до скорости света, после чего в полете навстречу друг другу они не сталкивались, а задевали друг друга. Вокруг ионов образовывались фотонные поля, которые при скольжении рядом друг с другом взаимодействовали.

Ранее мы сообщали, что США собираются уже к 2025 году запустить боевые космические корабли. В них планируется использовать ядерные двигатели.

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