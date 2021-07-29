В заявлениях НАСА, сделанных на более раннем этапе разработки технологий ядерных двигателей для использования в космических аппаратах, отмечалась их более высокая топливная эффективность по сравнению с химическими ракетами. В качестве потенциальных задач назывались «миссии доставки экипажей и грузов на Луну и Марс, научные миссии за пределами Солнечной системы». Но по мере продвижения разработок очень быстро выяснилось, что в первую очередь новые технологии встанут на службу Пентагону.

НАСА и Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) официально объявили, что разрабатывают новую ядерную тепловую двигательную установку – NTP. По мнению Пентагона, новая технология ядерных силовых установок может значительно помочь в уничтожении межконтинентальных баллистических ракет противника. Об этом сообщает американское военное издание Warrior Maven. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Система NTP разрабатывается в рамках контракта DARPA с General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS). Официально она представляет собой технологию, позволяющую ракете работать в окололунном пространстве, в области за пределами атмосферы Земли, сразу за орбитой Луны.

Несомненно, такой прорыв в двигательных установках может дать существенные тактические преимущества с военной точки зрения, в том числе возможность более эффективно и успешно отправлять пилотируемые или беспилотные транспортные средства за пределы земной атмосферы и управлять ими для выполнения миссий наблюдения, противоракетной обороны и связи со спутниковыми системами.

Программа DARPA называется «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций» (DRACO), и, по словам высокопоставленных чиновников и руководства General Atomics, она предназначена для разработки ракеты, которая эффективно работает в окололунном пространстве за пределами атмосферы Земли и даже за ее пределами.

Редактор Warrior Maven, военный эксперт Крис Осборн считает, что здесь открывается множество интересных перспектив, в том числе возможность отправки в космос перехватчиков для сбивания или уничтожения вражеских межконтинентальных баллистических ракет или гиперзвукового оружия.

Использование усовершенствованной двигательной установки позволит лучше выровнять траекторию полета перехватчика и обеспечить более точную навигацию и наведение на межконтинентальные баллистические ракеты. Перспектива потенциально открывает и другие новые возможности, такие как улучшение наблюдения и распознавания датчиков машины-убийцы за счет обеспечения более длительных полетов, установления «трека» по приближающемуся вражескому оружию, движущемуся в космосе, или даже обеспечение большего «времени пребывания» в космосе при поиске для перехвата угрозы.

Помимо этого, открываются перспективы для космических дронов и пилотируемых космических полетов. Более мощные, более устойчивые и эффективные двигательные установки могут создать новое поколение космических аппаратов. Само собой разумеется, что это может открыть новый, меняющий парадигму аспект космической войны, включающий нацеливание, отслеживание угроз или даже применение оружия за пределами земной атмосферы. Это может серьезно помочь в противоракетной обороне или даже в наступательных операциях, если появится возможность управлять дронами наблюдения и атаковать космос для военных операций.

На сегодняшний день реактор SNAP-10A является единственным ядерным энергетическим реактором в США, запущенным в космос. В следующие полтора года GA-EMS планирует завершить предварительный проект системы NTP, которую затем можно будет построить и проверить на низкой околоземной орбите.