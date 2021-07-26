Физики Университетов Регенсбурга и Марбурга, а также ученые Российской академии наук в Новосибирске, зафиксировали ранее неизвестный вид светового излучения. Он возникает в ситуации, когда в топологических изоляторах электроны начинают внезапно перемещаться в другом направлении.

По словам экспертов, любой объект для изменения направления движения должен сперва остановиться или как минимум замедлиться. Этот принцип можно одинаково успешно применить к автомобилю или к тем же электронам. Однако в передовой физике подобные замедления недопустимы.

Для примера ученые обратились к частицам света фотонам, которые отражаясь от зеркальной поверхности, меняют направление движения моментально, не замедляясь. Именно такое свойство эксперты вознамерились придать электронам.

Они использовали инновационные материалы топологических изоляторов, благодаря чему в колеблющемся несущем световом поле электроны ускорились во много раз. При этом они также изменили траекторию, перемещаясь за электрическим полем по извилистым линиям, а не по прямым, как в обычных условиях. Это позволило экспертам зафиксировать новый вид излучения, а также совершенно по-другому взглянуть на квантовое происхождение электронов.