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Противогрибковая вакцина способна победить болезнь Крона, уверены ученые Университета по охране здоровья американского штата Юта. Они подтвердили свое заявление исследованиями на лабораторных мышах.

Эксперты рассказали, что грибки, которые обитают в кишечнике, положительно влияют на состояние организма. В то же время в отдельных случаях они способны вызывать воспалительные процессы. Не дает им этого делать иммунная система, но если возникает дисбаланс, она перестает справляться с этой задачей.

Противогрибковая вакцина продемонстрировала отличный результат в борьбе с дрожжевыми инфекциями у лабораторных мышей. Поэтому ученые считают, что она вполне способна справиться с болезнью Крона у человека. Однако для получения доказательств требуются еще и клинические исследования.

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