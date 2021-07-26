Противогрибковая вакцина способна победить болезнь Крона, уверены ученые Университета по охране здоровья американского штата Юта. Они подтвердили свое заявление исследованиями на лабораторных мышах.

Эксперты рассказали, что грибки, которые обитают в кишечнике, положительно влияют на состояние организма. В то же время в отдельных случаях они способны вызывать воспалительные процессы. Не дает им этого делать иммунная система, но если возникает дисбаланс, она перестает справляться с этой задачей.

Противогрибковая вакцина продемонстрировала отличный результат в борьбе с дрожжевыми инфекциями у лабораторных мышей. Поэтому ученые считают, что она вполне способна справиться с болезнью Крона у человека. Однако для получения доказательств требуются еще и клинические исследования.