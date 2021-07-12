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Ученые из Новой Зеландии в ходе экспериментов на животных совершили весьма неожиданное открытие. Они выяснили, что удаление у самцов репродуктивных органов дает возможность существенно продлить их жизнь.

Эксперименты проводились на баранах, кастрация которых увеличивает продолжительность жизни на 60 процентов. Ученые заявляют, что такие же результаты дают исследования на кошках, собаках и грызунах. Следовательно, добиться подобного продления жизни можно и у мужчин.

Чтобы доказать свою теорию, исследователи обратились к работам генетика Стива Хорвата из Соединенных Штатов. Он является автором уникальной методики расчета биологического возраста на основе результатов анализа ДНК. Воспользовавшись ею, ученые выяснили, что после кастрации процесс старения самцов существенно замедляется. А продолжительность жизни увеличивается.

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  • 10.07.2021
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