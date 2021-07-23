Пять эсминцев серии «Тип 45» Королевского флота Великобритании на данный момент признаны небоеспособными, заявил британский министр оборонных закупок Джереми Куин. Как сообщает портал Defense News, фактически способен действовать в море только один боевой корабль этого класса – HMS Defender, обеспечивающий прикрытие ПВО авианосцу HMS Queen Elizabeth и другим боевым кораблям его ударной группы. Издание при этом напомнило, что именно Defender недавно оказался в центре конфликта, нарушив территориальные воды России вблизи Крыма.

Четыре других эсминца Type 45 находятся на различных стадиях обслуживания или модернизации. В настоящее время HMS Daring, HMS Duncan и HMS Dragon состыкованы у причала и проходят техническое обслуживание. На HMS Dauntless осуществляется крупная модернизационнная программа. Ожидается, что это будет первый корабль в своем классе, оснащенный обновленной силовой установкой, в этом году начнутся его ходовые испытания.

Остававшийся до недавнего времени в строю эсминец HMS Diamond столкнулся с техническими проблемами в начале этого месяца во время сопровождения авианосной ударной группы Королевского флота при развертывании в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя Минобороны не указало точную причину проблем, которые вынудили HMS Diamond направиться в порт, скорее всего, это связано с давними проблемами с мощностью и надежностью силовой установки у этого типа эсминцев.

В нескольких отчетах за последние годы подробно описаны поломки силовой установки, в результате которых корабли Type 45 оставались без электропитания. В частности, это происходило, когда эсминцы действовали в районах с высокими температурами.

Признание Куином проблем с Type 45 произошло, когда 20 июля министр давал показания комитету обороны британского парламента. Председатель комитета Тобиас Эллвуд по этому поводу отметил: «Defender – теперь наш единственный действующий Type 45. Если у этого корабля возникнут проблемы с двигательной установкой, которые мы наблюдали в семействе Type 45, тогда ударная группа авианосца будет вынуждена просить помощи союзников по НАТО, чтобы обеспечить свою защиту. А это указывает, что нам нужен более крупный флот».

Defense News пояснило, что в 2018 году Министерство обороны Великобритании заключило сделку на 160 миллионов фунтов стерлингов (219 миллионов долларов США) с компаниями BAE Systems, BMT Defense и Cammell Laird по мерам повышения надежности эсминцев путем замены двух дизельных генераторов, установки дополнительного дизельного генератора и модификации системы высокого напряжения на каждый корабль. Военные корабли Type 45 используют газовую турбину WR-21 как часть силовой и двигательной установки. В то же время уже начаты работы по замене эсминцев Type 45 к концу 2030-х годов на новые корабли, известные как Type 83.