6 июля на польской авиабазе Мальборк появилось сразу 4 истребителя F-16 Fighting Falcon, принадлежащих ВВС Турции. Они намерены принять участие в Балтийском воздушном патрулировании. Анкара делает это впервые с 2006 года, сообщает в публикации издания Janes, перевод которой представляет портал Discover24.

Турция прислала команду из 80 военнослужащих, которая будет осуществлять поддержку миссий Балтийского воздушного патрулирования на протяжении почти двух с половиной месяцев. Анкара принимает участие в этой системе второй раз за всю ее историю и в первых – на польской авиабазе Мальборк.

Помимо турецких истребителей F-16 Fighting Falcon, в патрулировании будут принимать участие самолеты Eurofighter испанских и F-35 итальянских ВВС. Они находятся на авиабазах Шауляй в Литве и Эмери в Эстонии.

Система Балтийского воздушного патрулирования является частью противоракетной обороны Североатлантического альянса. Она призвана продемонстрировать солидарность и сплоченность стран НАТО, а также отработать взаимодействие между авиацией из разных стран и углубить сотрудничество между ними.