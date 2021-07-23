Как Соединенные Штаты, так и Россия много говорят сегодня о «сетецентрической войне», в которой все средства поражения будут объединяться в одну единую сеть. Первой на эту тенденцию обратила внимание Турция. Компания Aselsan уже представила армии комплекс радиоэлектронной борьбы SANCAK, который как раз и создан для разрыва этой самой сети.

Главные его задачи – отключать высокочастотные системы кратковременной связи, ставить помехи, а также блокировать каналы не давая противнику использовать управляющие комплексы, пишет автор польского издания Defence 24 Максимиллиан Дура.

По сути, SANCAK способен заблокировать все средства поражения, которые связаны друг с другом через поверхностную, вертикальную и ионосферную волны – NVIS. Он наделен тремя ключевыми функциями – прерывание связи или ее задержка, которая вполне может решить исход боя, а также передача ложной информации.

При этом комплекс оснащен сверхчувствительными приемниками, позволяющими обнаружить даже чрезвычайно слабый сигнал и подключиться к нему для дальнейшей радиоэлектронной атаки. Сразу же после выявления источника сигнала активируется передатчик помех, который имеет высокую мощность и может моментально разорвать связь либо нанести удар с целью полной блокировки общения устройств между собой.

В случае обнаружения большого количества источников сигнала активируется искусственный интеллект, который анализирует всю поступающую информацию и выбирает именно те устройства, блокировка которых даст лучшие результаты. Одновременно с этим программное обеспечение непрерывно отслеживает погодные условия, время, распространение радиосигнала на местности.

Весь комплекс SANCAK размещается в кунге грузового автомобиля на платформе BMC. Он оснащен бронированной кабиной для защиты операторов, антенной системой, которая разворачивается в считанные минуты, маскировочным оборудованием. Два мощных генератора способны обеспечивать бесперебойную работу комплекса РЭБ на протяжении многих часов. Представители компании Aselsan поясняют, что совсем необязательно использовать стандартную платформу. Систему можно разместить на любом грузовом авто, грузоподъемность которого составляет не меньше 10 тонн.

Разработчики комплекса отмечают, что в ходе его создания они учли опыт, полученный в реальных боях в Сирии и Ливии. Там у других турецких систем РЭБ иногда возникали сбои, не позволяющие засечь каналы дальней связи и заблокировать сигнал. Новое оборудование дает возможность сделать это даже в гористой местности. Испытания в Нагорном Карабахе позволяли эффективно использовать комплексы в связке с БПЛА и наносить сперва РЭБ, а затем бомбовые удары по армянским ЗРК.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом Discover 24, пишет, что Турция давно и довольно успешно работает над созданием средств радиоэлектронной борьбы. В ее активе уже имеются комплексы CORAL, которые способны ставить помехи и глушить связь, а также компактные MILKAR-3A3, ОПКАР-Г1 и ОПКАР-Г2. Сейчас она разработала оборудование, направленное на борьбу с сетецентрическими системами, которые Соединенные Штаты считают одним из ключевых компонентов войны будущего.