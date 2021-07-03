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Из-за Североатлантического альянса, который то отправляет эсминцы провоцировать Россию в ее территориальных водах, то организует масштабные маневры «Морской бриз-2021», вполне может разгореться Вторая Крымская война, считает автор турецкого издания Evrensel Юджеля Оздемира.

Колумнист заявляет, что НАТО постоянно твердит о дестабилизирующей роли России, однако сам делает все возможное, чтобы обострить обстановку в Черноморском регионе. Он также обращает внимание на то, что РФ довольно мягко обошлась с британским эсминцем «Дефендер», который нарушил ее границы. Она имела полное право потопить его, но не стала этого делать.

Автор публикации отмечает, что ситуация с эсминцем все же могла быстро забыться, если бы не крупные учения, последовавшие сразу после нее. НАТО привлек к маневрам более 5 000 военнослужащих и 30 боевых кораблей, которые создают реальную угрозу безопасности России.

Все это может привести к новой Крымской войне, которая будет пострашнее событий 1853-1856 годов, уверен эксперт.

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