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Турецкий лидер Тайип Эрдоган уверен, что безопасное будущее страны способны обеспечить крупные оборонные проекты, которые будут базироваться исключительно на местной промышленности. Анкара намерена выйти на полное импортозамещение, а также привлечь максимальный объем инвестиций в отечественный военно-промышленный комплекс.

Все это глава государства рассказал в своей речи на открытии вновь построенного ангара для воздушных судов А400М. Он также добавил, что импортозамещение обеспечит реальную независимость Турции от союзников по НАТО, которые в любой момент могут подвести.

В настоящий момент Турция входит в тройку мировых лидеров по созданию беспилотных летательных аппаратов. Ее «Байрактары» поставляются в несколько стран мира и по своим параметрам могут конкурировать с израильскими и американскими разработками.

Также в Турции разрабатываются мощные и надежные бронетранспортеры, которые давно имеются на вооружении ВС ОАЭ и Бахрейна.

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  • Анна
  • 10.07.2021
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