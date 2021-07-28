читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном агентстве «Sputnik Азербайджан», сославшись на Мустафу Шентопа, председателя турецкого парламента, заявили, что Азербайджан и Турция собираются сформировать совместные войска.

Отмечается, что турецкая и азербайджанская армии ранее провели совместные военные маневры на территории Нахичеванской автономной республики. После их завершения обеими странами была подписана Шушинская декларация, предусматривающая продолжение сотрудничества между Анкарой и Баку в области военной промышленности.

Шентоп добавил, что в основе этого документа заключена следующая идея: «одна нация, два государства». В связи с этим между странами было проведено немало переговоров. К примеру, прямо сейчас турецкие и азербайджанские власти прорабатывают договор о свободной торговле, направленный на укрепление экономических отношений.

Вам может понравиться

Россия планирует провести учения по перекрытию Финского залива

Минобороны России собирается заняться отработкой перекрытия Финского залива. В районе острова Мощный или Гогланд планируется создать минную позицию. Имитацию её постановки будут осуществлять корабли Балтийского флота. Вместе с этим военные
  • Анна
  • 27.07.2021
  • читать 1 минуту

Турецкое издание Haber7 рассказало о приказе Путина сбивать израильские самолеты

В турецком информационном агентстве Haber7 заявили, что Владимир Путин, лидер РФ, якобы приказал российским ВКС, находящимся в Сирии, сбивать все израильские боевые самолеты, которые нарушают границу этой арабской республики. Однако

Китайские пользователи восхитились российским военным флотом

Китайские пользователи прокомментировали новость на портале «Гуанча», посвященную параду, проведенному в РФ в честь 325-летия с момента основания ВМФ в стране. Многие комментаторы восхитились боевыми кораблями России, отметив, что многие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 25 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – переменная облачность, до 26 °C | Королев: погода, 28 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Армавир: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C |