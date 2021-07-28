В информационном агентстве «Sputnik Азербайджан», сославшись на Мустафу Шентопа, председателя турецкого парламента, заявили, что Азербайджан и Турция собираются сформировать совместные войска.

Отмечается, что турецкая и азербайджанская армии ранее провели совместные военные маневры на территории Нахичеванской автономной республики. После их завершения обеими странами была подписана Шушинская декларация, предусматривающая продолжение сотрудничества между Анкарой и Баку в области военной промышленности.

Шентоп добавил, что в основе этого документа заключена следующая идея: «одна нация, два государства». В связи с этим между странами было проведено немало переговоров. К примеру, прямо сейчас турецкие и азербайджанские власти прорабатывают договор о свободной торговле, направленный на укрепление экономических отношений.