Турецкие читатели издания Haber7 восхищенно отреагировали на новость о скорой постановке не вооружение ПВО России новейших комплексов С-500 «Прометей». Они также потребовали у правительства своей страны срочно закупить у Москвы эти зенитно-ракетные системы.

«Давайте закупим российские «Прометеи», пусть подлые США бесятся. Посмотрим, станут ли они дальше нести всю эту чушь», — написал один из пользователей.

Восхищение турецких читателей имеет под собой все основания. ЗРС «Прометей», об успешном завершении испытаний которых на днях заявил президент РФ Владимир Путин, имеет целый ряд преимуществ перед комплексами С-400. Она способна уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты, спутники и иные объекты в ближнем космосе, беспилотные аппараты и самолеты.

Турецкие пользователи считают, что Анкара должна не только купить эти системы у России, но и наладить их совместное производство.