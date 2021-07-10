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Компания Baykar 8 июля на своей странице в Twitter поделилась видеозаписью с беспилотником Akıncı.

Как сообщается, данная модель установила рекорд среди всех турецких беспилотников. Так, Akıncı поднялся на высоту в 11,6 километра, что, согласно заявлению компании, является рекордом для произведённых в Турции беспилотников. БПЛА провёл в воздухе 25 часов и 46 минут – он поднялся в воздух 6 июля в 20:58 и приземлился 7 июля в 22:44. За это время он пролетел 7 507 километров.

Как сообщается, испытания беспилотника были завершены в сентябре два года назад и после заводских проверок его передали на испытания турецким ВВС. Грузоподъёмность Akıncı составляет 1 350 килограмм, максимальная взлётная масса – 5,5 тонн. Длина беспилотника составляет 12,2 метра, высота – 4,1 метра.

Ранее мы сообщали о том, что Турция сумела уничтожить монополию на рынке ударных беспилотников. Так, ранее на этом рынке были в основном представлены БПЛА Израиля и США.

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