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В британских СМИ сообщили, что Турции удалось уничтожить монополию на рынке ударных беспилотников, на котором в основном были представлены лишь израильские и американские БПЛА.

Согласно словам британских экспертов, Анкара в скором времени сможет занять лидирующие позиции в мире по разработке и производству боевых дронов. Они напомнили, что Bayraktar TB2 смог за весьма короткий промежуток времени получить большую известность, хорошо продемонстрировав себя в рамках военных конфликтов в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

БПЛА, произведенные в Турции, также недавно купила Украина. Специалисты не исключают, что в будущем они будут применены в Донбассе. Журналисты предполагают, что позднее турецкие беспилотники начнут приобретать страны Европы, так как они стоят дешевле моделей из США и Израиля, но при этом обладают более успешным боевым опытом.

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