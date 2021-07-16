После того как в Ливии был захвачен российский ЗРПК «Панцирь-С1Э», долгое время считалось, что он находится в Соединенных Штатах. Однако информационное агентство Türk Teknolojisi утверждает, что сейчас комплекс находится в турецком центре HAVELSAN (EHTES), занимающемся изучением и испытаниями средств РЭБ.

ЗРПК был доставлен в Турцию сразу же после захвата ливийскими боевиками. Сообщается, что его тщательно исследуют квалифицированные инженеры, которые намереваются раскрыть все российские секреты. Для них это действительно актуально, так как в конфликтах на территории Ливии и Сирии «Панцири» уничтожили более сотни турецких БПЛА.

Напомним, что в Ливии находился экспортный вариант «Панциря», который существенно отличается от тех комплексов, которые Россия оставляет для собственных нужд. Однако кое-какую информацию турецкие специалисты все же смогут получить. А вот как они ее используют, будет зависеть исключительно от них самих.