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Мехмет Джейхан, председатель ассоциации инфекционистов Турции, жалеет о том, что Анкара решила открыть свои границы для путешественников из РФ.

Согласно его мнению, именно граждане РФ виноваты в ухудшении эпидемиологической обстановки в Турции, так как привезли в нее «дельта»-штамм коронавируса, считающийся более заразным. Он добавил, что турецкий Минздрав не раскрывает сведения по распространению нового варианта COVID-19, однако стабильное обнаружение 5 000 новых зараженных в сутки является плохим показателем, способным в любой момент привести к резкому всплеску.

Специалист считает, что новый штамм распространяют российские туристы, поэтому он не понимает, почему Турция так рьяно пыталась убедить РФ позволить ее гражданам посетить турецкие курорты. Джейхан напомнил, что в России на тот момент уже вовсю бушевал индийский штамм.

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