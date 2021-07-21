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Неизвестный российский самолет был замечен неподалеку от приграничного польского города Мальборк и перехвачен турецкими истребителями F-16, сообщается в соответствующем заявлении Североатлантического альянса.

В документе также говорится, что самолеты ВВС Турции сейчас находятся в Мальборке. И поэтому они были отправлены на перехват российских воздушных судов. Причинами, по которым было принято такое решение, оказались невозможность идентифицировать истребитель, летевший с отключенном транспондером.

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли на авиабазу в Мальборк в рамках миссии Балтийского воздушного патрулирования. В настоящий момент в Латвии находятся испанские, а в Эстонии – итальянские боевые самолеты.

В НАТО сообщили, что вылет на перехват позволил эффективно поддержать уровень безопасности в Восточной части Европы.

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