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Жители центральноафриканского города Бамбари рассказали журналистам, что произошло 15 февраля 2021 года в мечети. В этот день боевики напали на мирных граждан, захватив их в заложники.

Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Манкер Ндиай преподнес это событие так, что центральноафриканские военные и российские инструкторы якобы применили силу к мирным гражданам.

Очевидцы нападения боевиков рассказали, что радикалы схватили горожан, используя их как живой щит, и завели в мечеть, чтобы скрыться от правительственных войск.

Участник операции по освобождению заложников рассказал, что бандиты были хорошо вооружены, а присутствие захваченных людей осложняло использование огнестрельного оружия:

«Бандиты решили отступить в мечеть и организовать там закрытую оборону. Они отказались отпустить пленников и сложить оружие. Нападавшие были хорошо вооружены и угрожали взорвать самодельные бомбы».

Граждан удалось освободить армии ЦАР, подготовленной российскими инструкторами. Россияне, которые в различных публикациях иностранных СМИ приписываются к «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных военных и полицейских. Проведенная подготовка способствовала успехам вооруженных сил в борьбе с бандформированиями.

На следующий день после освобождения заложников, Бамбари был полностью освобожден от боевиков. Город вернулся к спокойной жизни, безопасность обеспечили силовые структуры ЦАР.

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