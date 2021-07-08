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Шестой флот ВМС США сообщает об отправке в Черное море транспортно-десантного корабля Yuma, который примет участие в совместных натовских операциях. Он должен появиться в акватории 8–9 июля, когда учения Sea Breeze будут подходить к своему завершению. Поэтому какие именно операции имеются в виду, пока не совсем понятно.

Напомним, что маневры, в которых принимает участие 5000 военнослужащих Североатлантического альянса, а также армий Грузии и Украины, заканчиваются 10 июля. Российское военное ведомство сообщает, что в акватории Черного моря все натовские корабли находятся под контролем ВМФ РФ.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство называло маневры «Морской бриз-2021» откровенно провокационными и направленными против России. Помимо этого, они несут в себе угрозу для национальной безопасности страны и чреваты рисками непреднамеренных вооруженных конфликтов.

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