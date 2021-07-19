В ряде СМИ, сославшись на представителей крупных ретейлеров и поставщиков, отметили, что магазины поднимут цены на канцтовары из-за увеличения стоимости соответствующих изделий на оптовом рынке.

Отмечается, что оптовики повысят цены на 10-30%. Данную информацию уже подтвердили в торговых сетях «Леонардо» и «Детский мир». Согласно предварительным сведениям, больше всего, стоимость увеличится у ручек, папок с файлами, тетрадок и рисовальных альбомов. Причиной этого подорожания является дефицит целлюлозы и полимеров.

Нехватка случилась из-за повышения объемов выпуска медицинских масок, а также увеличения спроса на салфетки и туалетную бумагу. Аналитики напоминают, что в текущем году на европейском рынке стоимость полиэтилена выросла в полтора раза до 2 000 долларов за 1000 килограмм. Россия лишь повторяет эту динамику.