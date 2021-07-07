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Правительство Японии пристально наблюдает за действиями России в Японском море, где 7 июля начнутся учения Тихоокеанского флота РФ со стрельбами в исключительной экономической зоне страны.

О российских маневрах рассказал генсек Кабинета министров Японии Кацунобу Като. Он заявил, что Москва предупредила Токио о намечающихся стрельбах, однако за ее действиями все равно будет вестись пристальное наблюдение. Помимо этого, Япония намерена следить за любой военной активностью России на своих границах или на опасном расстоянии от них.

Напомним, что ранее жителей Японии возмутило желание России провести стрельбы в исключительной экономической зоне страны. Они потребовали у правительства срочно начать разработку ядерного и другого оружия для защиты от подобных действий РФ.

Япония и России уже несколько десятилетий не могут закрыть результаты Второй мировой войны и подписать мирный договор. Причина – Курильские острова, которые принадлежат РФ, но по мнению Токио, должны быть возвращены под его контроль.

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