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Авторы РИА «Новости», сославшись на российских военных экспертов, отметили, что Североатлантический альянс продолжит провоцировать Россию в черноморской акватории.

В Черном море на данный момент времени осуществляются военные маневры Украины и стран-участниц НАТО. В них участвуют свыше 30 кораблей и 40 единиц боевой авиации. Политологи считают, что натовское командование не упустит этого момента, чтобы снова «ткнуть палкой в русского медведя». Однако недавние события показали, что он может очень больно укусить.

По словам экспертов, идущие сейчас учения, оказались одними из наиболее крупных за последние годы. Как правило, в них участвуют не больше десяти-пятнадцати стран, но сейчас их собралось более тридцати. Специалисты предполагают, что если альянс и попытается провернуть тот же трюк, что ранее проделал британский эсминец, то сделают это с большей осторожностью.

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