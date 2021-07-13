Российские ракетные «монстры» выходят на завершающие государственные испытания, пишет британский таблоид The Sun. Авторы публикации пояснили, что речь идет о ракетах «Сармат» и «Циркон», каждая из которых способна стереть с лица земли любой мегаполис в Соединенных Штатах.

Эксперты также отметили, что серийный выпуск этих ракет запланирован уже на следующий год.

188-тонный монстр «Сармат» будет выпускаться как в стационарном, так и в мобильном варианте. Испытания этих ракет назначены на осень текущего года. В классификации НАТО они называются «Сатана-2» и представляют собой серьезную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана с фрегата «Адмирал Горшков». Она представлена пока только в варианте надводного базирования, однако в дальнейшем на ее основе планируется создать решения для наземных комплексов и для бомбардировщиков. Ракета развивает скорость до 10 000 километров в час и способна поражать цели на расстоянии до 1500 км.