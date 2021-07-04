Американский ученый Тимоти Снайдер разместил в издании New York Times публикацию о государствах, которые однобоко представляют свою историю. Он отметил, что это неправильный подход, так как для изучения всех событий необходимо рассматривать факты со всех возможных сторон.

В качестве примера профессор приводит Россию. Он поясняет, что историки, занимающиеся изучением Великой Отечественной войны, просто обязаны знать мотивы фашистской Германии, ее аргументы. То же самое относится и к Гражданской войне в Соединенных Штатах. Сейчас действия Севера считаются освободительными, однако у рабовладельческого юга также были собственные аргументы.

Снайдер перечисляет и другие исторические события, которые рассматриваются странами только с одной стороны. Это и украинский Голодомор, и отрицание Россией дополнения к пакту Молотова-Риббентропа с картой раздела мира, и принятие американских законов, запрещающих изучение расизма в глубине веков.

По словам автора публикации, все эти события объединяет однобокое представление о них, а также запреты углубленно изучать их, чтобы понять, что именно происходило в ту или иную эпоху.