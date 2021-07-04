читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский ученый Тимоти Снайдер разместил в издании New York Times публикацию о государствах, которые однобоко представляют свою историю. Он отметил, что это неправильный подход, так как для изучения всех событий необходимо рассматривать факты со всех возможных сторон.

В качестве примера профессор приводит Россию. Он поясняет, что историки, занимающиеся изучением Великой Отечественной войны, просто обязаны знать мотивы фашистской Германии, ее аргументы. То же самое относится и к Гражданской войне в Соединенных Штатах. Сейчас действия Севера считаются освободительными, однако у рабовладельческого юга также были собственные аргументы.

Снайдер перечисляет и другие исторические события, которые рассматриваются странами только с одной стороны. Это и украинский Голодомор, и отрицание Россией дополнения к пакту Молотова-Риббентропа с картой раздела мира, и принятие американских законов, запрещающих изучение расизма в глубине веков.

По словам автора публикации, все эти события объединяет однобокое представление о них, а также запреты углубленно изучать их, чтобы понять, что именно происходило в ту или иную эпоху.

Вам может понравиться

Симоньян сообщила, что актёр из Star Trek будет вести шоу на RT, но тот заявил, что “не знает эту женщину”

Актёр Уильям Шетнер из Канады, известный своей ролью капитана Кирка из сериала Star Trek, заявил, что не знает Маргариту Симоньян и извинился перед поклонниками от её имени. Как сообщается, инцидент
  • Анна
  • 03.07.2021
  • читать 1 минуту

Ударный беспилотник ВВС Украины Bayraktar TB2 летел в Крым со стороны Черного моря

Учения Sea Breeze в Черном море с 30 кораблями НАТО несколько добавили смелости Украине, которая также пытается организовывать провокации против России. В одном из таких эпизодов украинский беспилотник «Байрактар ТБ2»

Китайские эксперты назвали три вида российского оружия, из-за которых США боится нападать на РФ

Ядерное оружие, подводные лодки проекта «Борей» и стратегические ракетоносцы Ту-160 являются настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Именно из-за всего этого США не рискуют нападать на Россию, так как отлично понимают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июля – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 4 июля – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 4 июля – пасмурно, до 30 °C |