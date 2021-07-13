Тайвань неоднократно пытался создать ядерную бомбу для сдерживания Китая, однако на его пути всегда становился Вашингтон, считает автор издания The National Interest Кайл Мизоками. Его рассуждения о тайваньской ядерной программе на русский язык перевел портал Discover 24.

Впервые Тайвань задумался над созданием ядерного оружия в 1964 году. Как раз тогда Китай испытал первую свою ракету и Тайбэй вдруг осознал, что теперь война против КНР может превратиться в катастрофу. Потому что для острова, размеры которого сопоставимы со штатом Мэриленд, даже одна ядерная бомба – это много.

В 1967 году Тайвань приступил к созданию стратегического оружия. Ядерная программа стартовала тайно, так как за год до этого Соединенные Штаты предприняли все возможные меры, чтобы не допустить появления тайваньской бомбы. Они сочли, что это лишь разозлит Китай и приведет к атаке с его стороны.

В 1969 году Тайвань приобрел у Канады атомный реактор, который якобы нужен был для производства электроэнергии. Однако на самом деле его планировали использовать для создания ядерной бомбы. А точнее, к созданию запасов плутония.

В 1975 году ЦРУ раскрыло планы Тайваня. В своем отчете разведчики США заявили, что тайваньская бомба может быть изготовлена уже через пять лет. Островное государство добилось столь потрясающих успехов за счет помощи от Южной Америки, Германии, Израиля, Франции и Норвегии.

Еще через год США потребовали закрыть ядерную программу. В ответ на их протест Тайвань поклялся больше не заниматься переработкой радиоактивных материалов, но слово не сдержал.

Соединенные Штаты еще дважды замечали попытки Тайваня все-таки создать ядерное оружие. В 1976 году они потребовали внести изменения в ядерную программу таким образом, чтобы исключить ее реализацию в военных целях. Еще через год они вынудили страну вообще прекратить любые действия в сфере атома. Так как обнаружили секретную программу по переработке Урана.

Надо отметить, что и в 70-х, и позже в 80-х годах прошлого столетия Тайвань пытался создать ядерную бомбу малой мощности. Это логично, так как подобным оружием он мог нанести удар по военно-морским базам Китая в случае попытки вторжения на остров. И в то же время избежать проблем, связанных с радиоактивным заражением. Однако в 1988 году попытки были прекращены окончательно. Хотя Тайвань находится всего в нескольких шагах от получения бомбы.

Автор отмечает, что хотя стремление Тайваня иметь такой инструмент сдерживания Китая, как ядерное оружие вполне понятно, особого смысла в нем не было. КНР в любом случае мог нанести свой удар по острову и полностью его уничтожить. Либо контратаковать, если бы Тайбэй вдруг решился бы сам начать ядерную войну с Поднебесной империей.