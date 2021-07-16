Индия неоднократно говорила о планах покупки у России подводных лодок. Однако пока она может позволить себе только аренду субмарин. Причем это не такой уж плохой выход из положения, пишет эксперт издания The National Interest Марк Эпископос. Его публикацию в эксклюзивном переводе на русский язык представляет портал Discover24.

Аренда подлодок: необычно, но выгодно

Все началось в 1986 году, когда Советский Союз предложил Индии контракт на аренду подлодки К-43 на 10 лет. Дели согласился и субмарина поступила на вооружение под названием INS Chakra.

В отличие от покупки, аренда сопровождалась целым рядом ограничений, выдвинутых СССР. Так, именно Союз определял, в каких боевых действиях субмарина может принимать участие. Кроме того, специалисты из Москвы регулярно проверяли техническое состояние подлодки и проводили ее обслуживание. Индийцам никто не собирался давать доступ к атомному реактору, поэтому существовало еще одно требование – все экипажи должны состоять из советских моряков.

Подобные ограничения Индии совершенно не понравились и она просто вернула субмарину обратно через 4 года.

К теме аренды вместо СССР вернулась уже Россия. В 2008 году было принято решение перезагрузить отношения с Индией и предоставить подлодку в аренду без столь жестких ограничений.

Условия существенно изменились – индийские моряки и технические специалисты съездили в Москву и прошли полный курс обучения использованию и техобслуживанию субмарины, да и возможностей у них стало гораздо больше. В итоге за 900 миллионов долларов в состав индийского флота вошла подлодка К-152, которую назвали Chakra II. В основном ее применяли для подготовки экипажей для собственного атомохода Arihant, который должен был поступить в распоряжение ВМС в 2016 году.

Мечтала Индия и о подводных лодках проекта «Ясень», вооруженных крылатыми ракетами. Однако на тот момент РФ построила только «Северодвинск», а остальные атомоходы находились на разных стадиях строительства.

Chakra III: ограничений все меньше

Срок аренды К-152 уже подходил к концу, когда Индия спохватилась и подписала с Россией контракт на еще одну подлодку. На этот раз ее заинтересовала субмарина проекта «Акула», которую заранее назвали Chakra III. Стоимость контракта составила 3 миллиарда долларов.

Согласно договоренности, эта подлодка будет передана индийскому флоту в 2025 году. При этом подавляющее большинство ограничений, которыми сопровождались предыдущие договора, сейчас сняты. Мало того, Индия получила возможность установить на подлодку собственные системы связи и датчики. Что является серьезным шагом вперед.

Эксперт предположил, что Индия, которая уже научилась строить атомоходы, заключила последний контракт лишь для того, чтобы до момента завершения строительства шести своих АПЛ иметь в распоряжении хотя бы одну субмарину. Все дело в том, что напряженные отношения с Китаем вынуждают ее находиться в постоянной готовности к бою. А вот будет Chakra III участвовать в возможном конфликте или нет, пока не известно.