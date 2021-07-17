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Соединенные Штаты не боятся новых российских истребителей Су-57, пишет издание The National Interest. Автор публикации никак не умаляет достоинства этого самолета пятого поколения и в качестве главной причины называет слишком уж малое количество воздушных машин.

Он поясняет, что российское Минобороны заказало всего 76 истребителей Су-57. Их производство несколько задерживается, но даже когда ВКС получат все эти самолеты, их будет слишком мало, чтобы сражаться с США. А наращивать объемы Россия пока не собирается.

Автор напоминает, что Су-57 получили способность взаимодействовать с беспилотными аппаратами «Охотник», что позволяет защитить их в бою и существенно расширить возможности. Но американские истребители F-35 все же окажутся сильнее, так как они могут наносить удары с дальнего расстояния и поражать авиацию потенциального противника, находятся вне зоны ответной атаки, отмечают в американском издании.

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