Можно ли остановить оружие, способное вызвать термоядерное цунами и похоронить под ним американские прибрежные города? Эти вопросом задается военный эксперт издания The National Interest Майкл Пек, публикацию которого перевел портал Discover24.

Автор сразу поясняет, что речь идет о российской торпеде «Статус-6» или, как принято называть ее сейчас, «Посейдон». Новость о ее появлении всколыхнула всю планету, так как этот подводный беспилотник обладает потрясающими возможностями.

«Торпеда судного дня», как окрестили ее военные эксперты, способна погружаться на глубину до 3 300 метров и перемещаться со скоростью 115 миль в час. Ядерная боеголовка в сто килотонн, которую несет этот несколько странный аппарат, обладает огромной силой. Она способна провоцировать термоядерный шторм, способный смыть в океан целый прибрежный мегаполис. Но и это еще не все. Беспилотник провоцирует заражение местности, которое сохраняется несколько столетий, поэтому регион становится бесполезным для жизни человека.

Эксперт отдает должное подобным возможностям, но тут же обнаруживает целый ряд недостатков. Первый из них – слишком низкая скорость торпеды. Поэтому она не может использоваться ни для первого удара по противнику, ни для ответной атаки.

Второй минус – это сильный шум, по которому «Посейдон» будет легко обнаружен в море. Пек констатирует, что беспилотник действительно годится только для судного дня – после уничтожения России торпеда может отомстить , но только в том случае, если США не найдут способы борьбы с ней.

А поиск этих самых способов уже ведется. Так, военный аналитик и блогер Саттон публикует некоторые свои соображения. Он пишет, что беспилотник «Посейдон» в своей жестокой миссии возмездия скорее всего будет перемещаться по прямой линии. Надеясь на то, что достаточно глубокое погружение не даст его уничтожить. Именно поэтому Пентагон может просчитать все возможные маршруты и на них заложить сенсорные мины.

Также Саттон предлагает использовать для уничтожения «Посейдонов» глубинные бомбы или торпеды. Но все существующие сегодня варианты для этой цели вряд ли подойдут, поэтому военному ведомству следует позаботиться о разработке новых боеприпасов.

По словам автора публикации, ничего особо сложного в поражении российских ядерных беспилотников нет. Но в целом они все же являются идеальным психологическим оружием. Так как мысль о ядерном цунами пугает гораздо больше, чем голливудские фильмы о жестоких и кровожадных монстрах.