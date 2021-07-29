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Китай и Россия добились серьезных успехов в сфере разработки крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, поэтому Соединенным Штатам надо ускоренными темпами создавать новые и эффективные системы противоракетной обороны, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Джон Россомандо напоминает, что совсем недавно на спутниковых снимках Китая было обнаружено 120 строящихся шахт для ядерных ракет. Но президент США Джо Байден почему-то затеял с Россией и Китаем игру в спрятавшего голову в песок страуса. Которая не поможет устранить угрозу.

Чтобы победить в гонке вооружений, которая давно превратилась в реальность, США надо усиливать свой противоракетный щит. Автор публикации, представленной порталом «ПолитРоссия», заявляет, что предшественник Байдена Дональд Трамп постоянно предпринимал меры для сдерживания КНР и РФ. Нынешняя же власть надеется, что ей удастся тихо отсидеться, ничего не делая для защиты государства.

Так, администрация Байдена почти на 2 миллиона долларов сократила расходы бюджета на Агентство противоракетной обороны и его разработки. Хотя для этих целей нужно выделять в разы больше денег. Они помогут избежать разрушения американских городов, восстановление которых обойдется гораздо дороже.

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