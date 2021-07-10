В американском информагентстве The Hill отметили, что власти США в настоящее время не готовы к началу полноценного вооруженного конфликта с РФ.

Авторы материала отмечают, что Соединенные Штаты имеют несколько уязвимостей, которыми могут воспользоваться российские военные в случае войны. Они указывают на то, что американские войска слишком сильно зависят от современных технологий, в особенности от систем коммуникации. По этой причине Россия может в первую очередь попытаться уничтожить космические аппараты противника.

В результате США будут полностью ослеплены. Для уничтожения спутников связи российское командование может воспользоваться своими новейшими системами ПВО С-500. Военные эксперты также напоминают о наличии у Москвы гиперзвукового вооружения, способного пройти сквозь любые американские средства ПРО.