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Повышенная активность движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), связанная с выводом американских войск из Афганистана, несёт угрозу дестабилизации на южном флаге российской обороны, пишет профессор Эндрю Латам в издании The Hill. Он также предполагает, что талибы в скором времени возьмут весь Афганистан под свой контроль.

Как только это случится, рассказывает эксперт, радикальное движение пойдет дальше. И попробует донести свой «огонь революции» до государств Средней Азии – Таджикистана и Киргизии, которые входят в ОДКБ и находятся под защитой РФ.

Таджикистан, по словам профессора, уже столкнулся с серьезной напряженностью, однако это только начало. В ближайшем будущем страну ожидает мощное «геополитическое землетрясение».

После этого проблемы начнутся у России. Ей придется защищать Среднюю Азию в любом случае. Даже если у талибов не получится добиться своего, РФ потребуется усиливать свои войска на этом направлении и постоянно отвлекаться на него, чтобы не допустить захвата Таджикистана и Киргизии радикальными силами из Афганистана.

Профессор уверен, что Россия не будет молча смотреть на продвигающихся по Средней Азии талибов, а окажет им достойное сопротивление. Однако мятежи и нестабильность, которые обязательно возникнут в том же Таджикистане и других странах, граничащих с Афганистаном, вполне могут перекинуться и на Россию. В этой ситуации США получат реальный шанс покончить с влиянием Москвы в регионе.

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