В настоящее время российские военные проводят войсковые испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», после которых новая система ПВО/ПРО начнет оперативное развертывание. По оценке The Drive, первоначально она станет усилением защитного зонта, окружающего столицу, Москву. С-500 позволят заменить нынешнюю систему противоракетной обороны А-135, развернутую вокруг Москвы, а также дополнит дальнобойные ЗРК С-400 «Триумф» на службе ВКС России.

Как и многие современные российские системы противовоздушной обороны, комплекс С-500 может быть настроен под стрельбу различными ракетами для борьбы с угрозами разного типа, на разных дистанциях и высотах. Это резко контрастирует с системой А-135, которая запускается из стационарных шахт и была развернута только вокруг российской столицы. С-500 является мобильным комплексом, что делает его не только быстро развертываемым, но и гораздо более живучим. Также существует потенциал для морской версии С-500, которая будет развиваться по той же схеме, что и С-300 и С-400, которые имеют аналоги на вооружении ВМФ России.

Активная фаза разработки С-500 началась к 2009 году, но с тех пор программа претерпела значительные задержки. Последнее испытание ракеты-перехватчика предполагает, что программа С-500 в настоящее время прогрессирует, хотя еще неизвестно, поступит ли она серийно на вооружение к 2025 году, как сейчас прогнозируется. Эти сроки были названы заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в прошлом году на основании соответствующих госконтрактов.

The Drive отмечает, что в расширяющемся списке экспортных заказчиков России С-400 уже предоставляет мобильную систему, которая может поражать воздушно-реактивные цели на огромных дальностях, а С-500 обещает сделать то же самое против угроз баллистических ракет. Турецкий интерес к новой системе уже проявился, и президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна будет сотрудничать в производстве этого оружия, хотя это вполне могло быть политически мотивированным сигналом для США после исключения Анкары из программы F-35 в связи с закупкой комплексов С-400.

Хотя продвинутые возможности С-500 появятся нескоро, Соединенные Штаты уже сейчас стремительно продвигают свои планы по модернизации всех трех звеньев своей ядерной триады, а также по разработке систем доставки оружия, включая крылатые ракеты, модернизированные баллистические ракеты и ракетную артиллерию.

С-500 приписывается способность противодействовать гиперзвуковым ракетам, но неясно, относится ли это к приближающимся баллистическим ракетам на их конечной стадии полета или к новому классу оружия, которое будет летать на гиперзвуковых скоростях. По мнению The Drive, защита от гиперзвукового оружия станет основным направлением развития новых российских систем, если это еще не сделано.

Большой радиус действия С-500 обещает еще больше отодвинуть «безопасные» районы, в которых дорогостоящие самолеты, такие как воздушные дозаправщики и системы предупреждения и управления (AWACS), могут выполнять свои задачи. В целом, несмотря на то, что С-500 явно страдает от задержек, это весьма амбициозная программа. Если будет реализован весь её потенциал, это серьезно усилит средства наземной ПВО России и значительно расширит существующие «зоны недоступности» для самолетов и ракет противника.