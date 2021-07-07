Издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовало результаты исследований астрономов, доказывающих, что не все планеты во Вселенной вращаются вокруг родительских звезд. Некоторые из них совершенно свободно перемещаются по космическому пространству.

Исследование проводилось по итогам наблюдений за звездами на протяжении двух месяцев с использованием телескопа «Кеплер». За это время на участке пространства размером 3,7 градуса в балдже Галактики было выявлено 27 случаев микролинзирования, указывающих на наличие какого-либо невидимого космического тела. Перемещаясь, оно усиливает яркость света галактик и звезд.

Самые короткие сигналы подавали объекты, размеры которых сопоставимы с земными, что указывает на перемещение планет. При этом более длительных сигналов обнаружено не было, благодаря чему ученые сделали вывод, что объекты не вращаются вокруг материнской звезды.

Астрономы замечают, что телескоп «Кеплер» – не лучший инструмент для наблюдения микролинзирования, однако ошибки в восприятии сигналов исключены. В дополнение к устройству использовалось новейшее программное обеспечение, которое позволило верно обработать все поступающие фотометрические данные.