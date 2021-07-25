В 2017 году в Тонга-Тонга американский спецназ попал в засаду боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Началась перестрелка, в ходе которой четыре бойца были убиты. Военный эксперт Телеграм-канала Reverse side of the medal, который прошел Чечню, рассказывает новые подробности об этом бое.

Он отмечает, что в Сети сейчас появились фотографии спецназовцев перед описанным выше инцидентом. Они ждали эвакуации, причем ожидание сильно затянулось по неизвестным причинам. Вместе с ранеными «зелеными беретами» они были сильно измотаны и подавлены.

Кроме того, в Интернете появились смс-сообщения, которые бойцы пытались отправить своему командованию. В них спецназовцы описывали ситуацию, в которую попали, и просили помощи, однако из-за отсутствия мобильной связи смс так и не были отправлены. Через некоторое время после их написания бойцы попытались прорваться самостоятельно и попали в засаду, которая стала для них фатальной.