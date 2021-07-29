ВКС России уже с начала следующего года начнет получать зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». В контракте, который Министерство обороны подписало с концерном «Алмаз-Антей» оговорена поставка более 10 новых систем противовоздушной обороны.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об этом на международной выставке МАКС-2021. Он также пояснил, что в настоящий момент продолжаются государственные испытания комплексов на одном из южных полигонов страны.

Тесты зенитно-ракетной системы показывают, что она обладает способность уничтожать самолеты, вертолеты, гиперзвуковые и баллистические цели на расстоянии до 500 км и на высоте около 200 километров, заметил источник. Также, по его словам, наземные ЗРК, которые проходят испытания, можно в случае необходимости адаптировать для установки на боевые корабли.