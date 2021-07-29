читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВКС России уже с начала следующего года начнет получать зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». В контракте, который Министерство обороны подписало с концерном «Алмаз-Антей» оговорена поставка более 10 новых систем противовоздушной обороны.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об этом на международной выставке МАКС-2021. Он также пояснил, что в настоящий момент продолжаются государственные испытания комплексов на одном из южных полигонов страны.

Тесты зенитно-ракетной системы показывают, что она обладает способность уничтожать самолеты, вертолеты, гиперзвуковые и баллистические цели на расстоянии до 500 км и на высоте около 200 километров, заметил источник. Также, по его словам, наземные ЗРК, которые проходят испытания, можно в случае необходимости адаптировать для установки на боевые корабли.

Вам может понравиться

В Германии судят пенсионера, у которого нашли в подвале танк «Пантера»

В Германии юристы не могут решить, какое наказание выбрать для пенсионера, который в своём подвале спрятал танк времён Второй мировой войны. Как сообщается, подсудимый проживает в Хейкендорфе. Ещё в 2015
  • Анна
  • 27.07.2021
  • читать 1 минуту

Два города России оказались под угрозой затопления из-за глобального потепления

Российские климатологи заявили, что из-за глобального потепления могут быть уничтожены два города России. Об этом сообщает URA.RU. Так, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей
  • Анна
  • 28.07.2021
  • читать 1 минуту

Ученые объяснили, чем отличаются симптомы Covid от побочных эффектов прививки

Ученые из Королевского колледжа Лондона попытались найти отличия в симптомах коронавирусной инфекции и побочных эффектах иммунизации. Для этой цели они внимательно изучили публикации об испытаниях вакцин за период с 1
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – переменная облачность, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – ясно, до 32 °C | Королев: погода, 29 июля – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 29 июля – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 29 июля – ясно, до 17 °C |