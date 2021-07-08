«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продемонстрировал оружие и военную технику, которые, по его словам, были захвачены у афганских правительственных сил. Группировка восстанавливает свои позиции в северных районах Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Об этом сообщает телерепортаж Sky News, которой был предоставлен доступ на военную базу Султан Хил в провинции Вардак недалеко от Кабула, недавно взятую талибами под свой контроль. «Это огромный по территории армейский объект, расположенный на одной из самых важных стратегических позиций», – отмечают американские тележурналисты. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Командир талибов заявил Sky News, что его группа после двух дней боев с афганскими солдатами захватила в Султан Хил 70 снайперских винтовок, 900 единиц оружия и 65 транспортных средств, включая «Хамви». «Талибан» также продемонстрировал транспортные контейнеры, в которых находились спутниковые телефоны, гранаты, минометы, патроны и множество других боеприпасов.

Sky News отмечает, что на многих единицах оружия был помещен ярлык «Собственность правительства США». Сообщается, что они были поставлены США афганской армии для борьбы с талибами. «Теперь оружие захвачено той самой группой, против которой его предполагалось задействовать», – констатируют американцы.

Репортеров Sky News затем отвезли в мечеть, где были разложены запасы недавно захваченного различного оружия, такого как АК-47 и ящики с патронами к ним, а также принтеры, компьютеры и другое офисное оборудование с военной базы.

Ранее президент Байден установил 11 сентября как крайний срок вывода всех американских войск из Афганистана, решив положить конец конфликту, который начался почти два десятилетия назад после террористических атак. В минувший вторник Пентагон заявил, что вывод войск завершен уже более чем на 90 процентов.

Доступ СМИ к базе талибов был открыт после того, как боевики захватили большое количество районов Афганистана. С 1 мая текущего года талибы, согласно текущей оценке Long War Journal, взяли под свой контроль 120 районов страны. Associated Press сообщило, что в настоящее время «Талибан» контролирует около трети из 421 районных центров Афганистана.

При этом на многих правительственных военных базах афганские солдаты просто сдавались или оказывали вялое сопротивление. Получив возможность сдаться или уйти, не получив травм или смерти, они, как правило, ухватываются за шанс вернуться домой.

«Для многих мирных жителей «Талибан» представляет собой возвращение к возможности жить без постоянного страха перед стрельбой, смертью и ранениями. И это вполне может быть причиной того, что отчеты разведки США предсказывают крах центрального правительства в течение нескольких месяцев, а возможно, и недель», – заключает Sky News.