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На телеканале CNN сообщили, что боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), отрезали голову переводчику Сохаилу Пардису, который работал на американцев.

Отмечается, что мужчина был атакован рядом с блокпостом, расположенным возле Кабула. Очевидцы произошедшего отмечают, что террористы планировали остановить автомобиль, однако Пардис тут же попытался уехать. После этого боевики начали стрелять по машине переводчика. Сумев задержать транспорт, талибы вытащили из него водителя и убили его.

Ранее Пардис рассказал друзьям, что беспокоится за свою безопасность, так как террористам удалось узнать, что он в течение почти полутора лет работал на США. Они называли его предателем и шпионом, заявляя, что убьют его. Данную информацию журналистам передал друг погибшего.

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