В «Талибане» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) заявили, что все вооруженные силы Североатлантического альянса, которые останутся в Афганистане после 11 сентября, будут объявлены оккупантами.

Сухайль Шахин, один из лидеров террористической организации, поставил ультиматум НАТО, отметив, что в ближневосточной стране не должно остаться никаких западных боевых подразделений. Это также касается представителей техперсонала и военных подрядчиков. Все они должны покинуть Кабул и другие афганские города до середины сентября.

Ранее появились сведения о том, что США могут оставить в Афганистане около 1000 своих солдат, чтобы охранять кабульский аэропорт и дипмиссии. В СМИ напоминают, что вывод натовских войск осуществляется в соответствии с договором, согласно которому боевики не должны позволить «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) или другим экстремистским организациям захватить контроль над страной.