читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Хайбатулла Ахундзада, лидер «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил о желании установить хорошие отношения с другими государствами.

Согласно его словам, талибы намерены сформировать дружественные отношения с остальными странами в области экономики, политики и дипломатии путем взаимодействия друг с другом. Он выступил с данным заявлением в связи со скорым наступлением мусульманского праздника Курбан-байрам.

Лидер движения отметил, что они намерены поддерживать хорошие отношения даже с Соединенными Штатами, как только из Афганистана будут выведены все иностранные вооруженные силы. Ахундзада добавил, что он и его сподвижники хотят увидеть нормализацию политической обстановки в стране. В настоящее время талибы ведут наступление на крупные афганские города.

Вам может понравиться

«КСП «Охта» смог устоять от нападок частных комбинатов в Красногвардейском районе

«Комбинат социального питания «Охта» стал победителем в 14 тендерах на организацию питания в детских садах Красногвардейского района. Общая сумма лотов превысила 572 миллиона рублей. В этих торгах конкурентами компании-победителя выступили

Россияне помогают центральноафриканским таможенникам досматривать грузы на границе

Российские инструкторы консультируют таможенников Центральноафриканской Республики в области безопасности границ. Заместитель генерального директора главного таможенного управления Даниэль Нгереми поблагодарил российских инструкторов за помощь в борьбе с контрабандой на границе республики.

Крымский депутат Фикс пообещал привлечь к ответственности организаторов водной блокады

Ефим Фикс, крымский парламентарий, отметил, что все, кто виновен в блокаде полуострова, обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Недавно рабочей группе, оценивающей урон, нанесенный Крыму путем блокирования ему доступа к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |