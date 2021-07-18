Хайбатулла Ахундзада, лидер «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил о желании установить хорошие отношения с другими государствами.

Согласно его словам, талибы намерены сформировать дружественные отношения с остальными странами в области экономики, политики и дипломатии путем взаимодействия друг с другом. Он выступил с данным заявлением в связи со скорым наступлением мусульманского праздника Курбан-байрам.

Лидер движения отметил, что они намерены поддерживать хорошие отношения даже с Соединенными Штатами, как только из Афганистана будут выведены все иностранные вооруженные силы. Ахундзада добавил, что он и его сподвижники хотят увидеть нормализацию политической обстановки в стране. В настоящее время талибы ведут наступление на крупные афганские города.