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5 августа Россия вместе в Узбекистаном и Таджикистаном проведут военные учения прямо на границе с Афганистаном. По словам руководителя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, это станет предупредительным сигналом для представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

Предупреждение звучит очень просто – любая попытка талибов вторгнуться в одну из стран Центральной Азии либо проявить агрессию, закончится для него весьма печально. Они понесут крупные потери, так как на границах всех трех государств – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана их ждет «теплый прием».

Сторонники движения пишут в социальных сетях, что талибы в основном отправились на юг, из-за чего тягаться с Россией им не по плечу. Также некоторые приверженцы «Талибана» всерьез сообщают о своей обеспокоенности действиями Москвы.

«Русские хотят мобилизовать против талибов местные силы. Они говорят и с Ираном, и с Узбекистаном, и другими странами. Они создают силу. Мы опасаемся этой войны», – написал один из сторонников талибов.

Учения продлятся 5 дней и завершатся 10 августа, сообщает Мендкович. Местом для маневров выбран таджикский полигон Харб-Майдон, расстояние от которого до границы с Афганистаном составляет всего 20 километров.

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